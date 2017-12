Élise Lucet, son look : "Pas douée pour jouer sur les codes du féminin..."

Si elle n'hésite pas à sortir les griffes à l'antenne, et notamment dans son émission Cash Investigation (France 2), Élise Lucet est plutôt discrète quant à sa vie privée. Lors d'un entretien accordé à nos confrères du magazine Elle, la journaliste se livre un peu plus.

Plutôt habituée à évoquer ses mises en examen ou ses différentes enquêtes polémiques, Élise Lucet se confie, une fois n'est pas coutume, sur son physique. Complimentée sur sa coupe à la garçonne par la journaliste Alix Girod de l'Ain, de la même génération qu'elle, elle indique que les cheveux courts, "c'est surtout pratique".

"Vous savez, si je ne joue pas trop sur les codes du féminin, c'est que je ne suis pas très douée pour ça, poursuit la maman de la petite Rose, 10 ans. J'aimerais être plus calée en mode, mais je m'habille toujours pareil, parce que j'ai peur d'acheter des mauvais trucs."

Mais l'animatrice de 54 ans prend soin d'elle et met un point d'honneur à s'afficher toujours tirée à quatre épingles : "Je porte toujours des talons, je me maquille, je suis heureuse d'avoir un bon métabolisme parce que je détesterais grossir..." En bref, Élise Lucet ne se "sent pas du tout garçon manqué" !

Une interview à retrouver en intégralité dans les pages du magazine Elle, en kiosques ce vendredi 29 décembre 2017.