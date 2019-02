Eliza Dushku : L'actrice est enceinte de son premier enfant

L'année 2019 sera une année exceptionnelle pour l'actrice américaine Eliza Dushku : elle va devenir maman pour la première fois !

L'actrice, mariée au producteur Peter Palandjian (54 ans), a pris la pose devant les photographes sur le tapis rouge du Cinepolis du quartier de Chelsea, à New York, à l'occasion de l'avant-première de son dernier film intitulé Mapplethorpe. Et, surprise, elle est apparue avec un ventre rond ! Interrogée par le site Us Weekly, Eliza Dushku a confirmé sa grossesse. "Nous sommes simplement fous de joie. Nous nous sommes mariés en août. C'est vraiment une année particulière pour nous", a-t-elle confié.

Eliza Dushku, qui incarnait le personnage de Faith Lehane dans la série Buffy contre les vampires et que l'on a aussi pu voir dans la série Tru Calling, a épousé son mari Peter à Boston, lors d'une petite cérémonie dans les jardins de la Boston Public Library.