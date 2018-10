Elizabeth II : Son incroyable astuce pour saluer les foules...

Elle en a eu, des foules à rencontrer et à découvrir ! Et ce n'est pas fini... Au cours de ses 66 années de règne notamment passées à voyager aux quatre coins du monde, Elizabeth II n'a eu de cesse d'agiter la main pour saluer ses sujets. Et si la monarque de 92 ans optait pour un artifice très simple qui lui permettrait de rester vive sans trop se fatiguer ?

L'astuce existe selon Robert Hardman, auteur de la biographie Queen of the World sortie le 6 septembre 2018. Dans les pages de ce livre, la princesse Anne révèle que Sa Majesté s'est vu offrir il y a plusieurs années une fausse main gantée mécanique créée par un groupe d'étudiants rencontrés lors d'un voyage officiel en Australie. "Ils lui ont donné un bras artificiel fourré, que l'on pouvait agiter comme une main. Je crois qu'ils pensaient être provocateurs, mais Sa Majesté était absolument ravie", a déclaré Anne à Robert Hardman d'après l'extrait consulté par People.

L'histoire ne dit pas si la souveraine a déjà eu recours à cette "invention très inspirée", comme le décrit l'auteur. Le gant en question a très probablement été "rangé" à la résidence de Balmoral, en Écosse, où Elizabeth II et les membres de la famille royale britannique continueraient de s'amuser de cette anecdote...