Elizabeth Olsen photoshoppée ? L'actrice, choquée, ne se reconnaît pas...

La très jolie Elizabeth Olsen l'a mauvaise. L'actrice de 29 ans a découvert, comme des millions de personnes, les différentes couvertures du célèbre magazine de cinéma Empire consacrées au prochain Avengers, Infinity War. Interprète de Scarlet Witch dans la franchise Marvel, la jeune comédienne est évidemment de la partie, elle apparaît notamment aux côtés du Docteur Strange incarné par Benedict Cumberbatch. Sauf que l'intéressée ne s'est pas du tout reconnue dans cette couverture et a dénoncé une retouche abusive.

"Est-ce qu'elle me ressemble ?", s'est-elle interrogée, choquée, sur son compte Instagram en relayant la couverture et interpellant ses fans. Sans se faire prier, ces derniers n'ont pas manqué de dénoncer le fait qu'en effet, on ne reconnaissait pas les traits de la petite soeur des jumelles Mary-Kate et Ashley Olsen. "Non ils ont foiré ton visage", "Meuf tu devrais les poursuivre pour t'avoir fait ressembler à cela", "En fait je ne te reconnais pas", "Tu es bien plus belle que ce que ceci cherche à montrer", peut-on lire dans les différentes réactions. Et on ne peut qu'abonder en ce sens...