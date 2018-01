Ellen Batelaan (Tellement vrai) : Bikini, minishort... Ses photos les plus sexy

Tellement vrai fait son grand retour sur NRJ12, ce jeudi 18 janvier 2018. Mais ne vous attendez pas à voir Matthieu Delormeau à l'animation. C'est Ellen Batelaan qui sera aux commandes du programme anciennement présenté par le chroniqueur de TPMP (C8).

Révélée dans Les Anges 9, la jeune femme qui a présenté la météo sur sur une chaîne genevoise locale a pris du galon sur la chaîne. Et on imagine qu'elle séduira rapidement les téléspectateurs. Nombreux sont ceux qui devraient tomber sous son charme. On leur conseille donc de faire un petit tour sur son compte Instagram (et notre diaporama) car Ellen est adepte des photos sexy.

On peut l'y découvrir en minishort, bikini ou robe moulante. On préfère toutefois prévenir ses admirateurs : Ellen n'est pas un coeur à prendre. Depuis un an, elle est en couple avec un jeune homme prénommé Rawdolff. C'est sur le tournage des Anges 9 que les tourtereaux se sont rencontrés. Ils ne se sont pas quittés depuis !