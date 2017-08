Ellen DeGeneres : 9 ans de mariage avec Portia de Rossi, photos et jolis mots...

À l'occasion de leur 9e anniversaire de mariage, l'animatrice télé Ellen DeGeneres et sa femme l'actrice Portia de Rossi ont échangé des messages touchants sur les réseaux sociaux, accompagnés de photos.

Sur Instagram, la populaire animatrice de talk show de 59 ans a écrit : "Portia et moi sommes mariées depuis neuf ans aujourd'hui. Être sa femme est la meilleure chose en moi." En réponse, l'ex-star d'Ally McBeal, âgée de 44 ans, a déclaré : "Nous sommes ensemble depuis si longtemps que, non seulement on ressemble à des gamines sur cette photo, mais en plus elle a été prise avec un appareil photo ! Joyeux 9e anniversaire."