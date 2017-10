Ellen DeGeneres : Sa réflexion sur les seins de Katy Perry passe (très) mal...

Cette tentative d'humour a malheureusement provoqué l'indignation de plusieurs utilisateurs sur Twitter, qui ont pointé du doigt une phrase jugée inappropriée. "En quoi est-ce acceptable avec tout ce qu'il se passe à Hollywood. Si c'était un homme qui disait ça, il se ferait lyncher. Oh, c'est vrai, Ellen est lesbienne. #irréel", a écrit un fan. "Non, cela à voir avec le fait qu'elles sont bonnes amies", a répondu un internaute. "Je m'en fiche, c'est deux poids, deux mesures", a répliqué le premier.

Si cette blague peut effectivement paraître maladroite, Ellen DeGeneres s'est exprimée au sujet de l'actualité dans son talk show. "Le harcèlement sexuel n'est pas masculin ou féminin, ce n'est pas hollywoodien ou politique, c'est humain et cela arrive sur les lieux de travail, dans les familles, à travers le monde et nous sommes tous les mêmes. Nous désirons tous la même chose, nous voulons le respect, l'amour et la bienveillance. Et si je pouvais avoir ces trois choses et un iPhone X, je serais heureuse", avait-elle déclaré la semaine passée.