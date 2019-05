Ellen DeGeneres : Sexuellement agressée enfant par un membre de sa famille

Ellen DeGeneres a troqué le rire contre les larmes pour le plateau de l'émission de l'ancien animateur vedette de la chaîne CBS, David Letterman. Ce dernier est actuellement aux commandes de My Next Guest Needs No Introduction, sur Netflix. Il y a reçu son ex-consoeur.

L'animatrice américaine de 61 ans a évoqué son combat féministe et a relaté une expérience traumatisante vécue lorsqu'elle était adolescente. À l'époque, sa maman Betty DeGeneres était mariée "à un sale type" et elle-même devait avoir "entre 15 et 16 ans" lorsqu'il a profité de sa naïveté. Alors que les médecins avaient diagnostiqué un cancer du sein à sa mère qui avait dû subir une ablation, son mari en avait profité pour s'en prendre à elle. "Un jour que ma mère était sortie en ville, il m'a dit qu'il avait senti une tumeur dans son sein et qu'il avait besoin de toucher les miens. Je m'en veux, car je n'ai rien fait, j'étais trop faible pour l'affronter", a-t-elle raconté. Finalement, elle le dira plus tard à sa mère et, si cette dernière ne l'a pas crue tout de suite, elle a fini par se rendre à l'évidence et a demandé le divorce.

Et l'épouse de la comédienne Portia De Rossi d'ajouter : "C'est vraiment atroce, une horrible histoire et la seule raison pour laquelle j'en donne les détails, c'est parce que je ne veux pas que d'autres jeunes filles laissent quelqu'un faire cela." Ellen DeGeneres veut encourager les femmes à se montrer fortes face aux hommes qui cherchent à abuser d'elles. "Nous, les femmes, nous pensons que nous ne valons rien ou alors nous avons peur de faire entendre notre voix pour dire non. (...) Quand je vois quelqu'un prendre la parole, surtout à notre époque, cela me rend folle de rage de constater que les victimes sont toujours remises en doute parce que nous n'inventons pas ce qui nous arrive. Et j'adore les hommes, mais beaucoup d'entre eux s'en sortent trop facilement", a-t-elle conclu.

Thomas Montet