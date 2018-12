Élodie (Cauchemar en cuisine) : "Il y a des séquences que je crains"

Ce lundi 9 décembre 2018, M6 diffuse un numéro inédit de Cauchemar en cuisine. Ce sont Élodie et Allan que Philippe Etchebest aide, un couple qui a repris un restaurant de village situé en Bourgogne il y a quatre ans. Très vite, ils ont été dépassés à cause d'une blessure à la jambe d'Allan. C'est grâce à leur amour qu'ils n'ont pas sombré et ont réussi à élever leurs cinq enfants. Une situation qui a bouleversé le chef de 52 ans lors du tournage.

C'était également difficile pour Élodie de se livrer autant. "Moralement, c'était compliqué. Raconter toutes ces choses au chef, c'est remuer le couteau dans la plaie. On se retrouve devant les caméras, il faut expliquer sa vie, c'est beaucoup d'émotions. C'est compliqué de se dévoiler. J'ai été le plus honnête possible", a-t-elle confié à nos confrères de Télé Loisirs. Elle a ensuite expliqué qu'elle attendait beaucoup de la venue de Philippe Etchebest pour se "rebooster mentalement". "Mon mari était en phase 'glissante'. Je ne savais pas comment j'allais faire pour remonter mon mari", a-t-elle ajouté.

Élodie n'a pas été déçue par le tournage et n'en retient que le positif : "On était vraiment reboostés. Cela nous a permis de nous recadrer. C'est une remise en question. Le restaurant a été mieux agencé, c'est beaucoup mieux." La jolie blonde n'a toutefois pas caché qu'elle avait quelques appréhensions concernant la diffusion de l'émission : "Le regard extérieur fait toujours peur. Quant au montage, il y a quand même des séquences que je crains, je ne sais pas comment cela va être diffusé. J'ai une appréhension par rapport à ça."

Fort heureusement, Allan se porte mieux depuis, même s'il n'est pas totalement remis de sa blessure. Et si cela ne va pas dans sa vie personnelle ou professionnelle, elle sait qu'elle peut compter sur Philippe Etchebest pour lui venir en aide.