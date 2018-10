Élodie Frégé et Gian Marco : L'amour au grand jour, tendre baiser chez Paule Ka

Quelques jours après avoir officialisé leur histoire d'amour en pleine Fashion Week de Paris, Élodie Frégé et Gian Marco ont assisté au 30e anniversaire de la maison Paule Ka. La chanteuse et le charmant Italien (ancien candidat du "Bachelor") ne cachent plus leur belle complicité, échangeant des gestes tendres en public.

