Élodie Gossuin à l'Eurovision : Son terrible accent anglais "fout la honte"

Comme lors de l'édition 2016 du concours Eurovision, Élodie Gossuin a une nouvelle fois fait sensation au moment de dévoiler les points accordés par le jury français ce 13 mai 2017. Si, à l'instar de sa version de J'ai cherché (Amir), son interprétation de Requiem (Alma) était perfectible, c'est surtout la qualité de son anglais qui a gêné de nombreux Français !

"Bonsoir à vous ! Hello Kiev, good evening Europe, Thanks to all for this incredible show. Celebrate diversity, what a wonderful message of love et on a tous tellement besoin !", a lâché avec aplomb notre sublime ex-Miss France et Miss Europe 2001, maman de quatre enfants. Si cette sortie pleine d'enthousiasme a beaucoup amusé les commentateurs Marianne James, Stéphane Bern et Amir, certains téléspectateurs ont eu un peu honte du niveau d'anglais de notre représentante.

"Ils parlent tous très bien anglais et là, c'est le drame avec Élodie Gossuin qui fout la honte", "L'anglais d'Élodie Gossuin ne s'améliorera jamais, apparemment ?", "Quand Élodie Gossuin parle anglais, t'as forcément honte", "L'accent d'Élodie Gossuin, à la limite de causer un AVC à ses anciens profs d'anglais", "Et le pire accent anglais est attribué à la France avec Élodie Gossuin !", pouvait-on lire parmi des centaines de réactions sur les réseaux sociaux.

