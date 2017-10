Elodie Gossuin et les enfants : "Je pourrais en faire un petit dernier"

"Ça fait treize ans qu'on est ensemble, mais j'ai l'impression de le découvrir chaque jour. En tant que papa, il est mieux que tout ce que j'avais pu imaginer... Je ne pourrais pas l'admirer plus s'il était président de la République", déclare la belle blonde. Elle révèle en fin d'interview que Bertrand Lacherie l'a poussé à participer à Danse avec les stars : "Si je peux me lancer dans l'aventure, c'est aussi grâce à mon mari, qui m'a dit : 'Vas-y, fonce, je vais gérer les enfants !' (...) J'espère seulement ne pas les ridiculiser".

L'idée de ne plus être enceinte me rend triste

Elodie et Bertrand sont les heureux parents de quatres enfants, les jumeaux Jules et Rose, 9 ans, et Joséphine et Léonard, bientôt 4 ans. À France Dimanche, l'ex-Miss France confie son désir d'agrandir la famille : "Qu'il est difficile de faire le deuil de la maternité ! J'évite d'y penser, car j'ai beaucoup de mal à l'accepter. L'idée de ne plus être enceinte, de ne plus porter la vie me rend très triste." "J'ai à peine 36 ans et je me dis que je pourrais très bien faire un petit dernier, mais bon, je sais ensuite ce que ça représenterait au quotidien de les élever correctement", ajoute-t-elle.

