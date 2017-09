Élodie Gossuin, mère de 4 enfants critiquée : "J'ai reçu des messages de haine"

Dans deux petites semaines, Élodie Gossuin (36 ans) participera à la 8e saison de Danse avec les stars sur TF1. En attendant de se jeter à corps perdu dans la compétition artistique de la Une, la jolie trentenaire qui a récemment publié Miss Maman (chez La Martinière) a accepté de parler de son rôle de mère lors d'un entretien avec nos confrères de Voici.

La populaire ex-Miss France 2001, elle-même maman de deux paires de jumeaux (Jules et Rose, 9 ans, et Joséphine et Léonard, bientôt 4 ans) a notamment révélé qu'elle avait reçu des messages très peu sympathiques lorsqu'elle présentait Un chef à l'oreillette sur France 2. "Pour certains, je ne renvoie absolument pas l'image d'une bonne mère", a-t-elle commencé avant de poursuivre : "En début d'année, quand je présentais cette émission, j'ai reçu des messages de haine sur Facebook. On m'écrivait : 'Quelle honte d'aller faire une émission de cuisine alors que vous ne faites même pas à manger pour vos propres enfants' ou 'J'imagine que vous n'avez jamais changé une couche.' C'est violent. Ça rassure sans doute les gens de penser que si je fais ce métier en ayant quatre enfants, c'est parce que j'ai six nounous. Sauf que je n'en ai jamais eu une seule !"

L'ex-reine de beauté n'a d'ailleurs pas caché qu'elle n'était pas contre l'idée d'être à nouveau maman dans les années à venir ! "On ne prévoit pas d'agrandir la famille, mais j'avoue, je n'arrive pas à me dire que je ne serai plus jamais enceinte... Alors, si ça arrivait, évidemment que je porterais à nouveau la vie", a-t-elle assuré.



Pour finir, c'est alors qu'elle évoquait sa participation à DALS8 que l'épouse de Bertrand Lacherie a avoué qu'elle redoutait de faire honte à ses enfants. "J'ai peur d'être ridicule et que mes enfants aient honte. Mais ce qui m'effraie le plus, c'est d'apparaître trop sexy. (...) Si je suis trop gênée, je ferai en sorte que mes enfants aillent dormir chez des copains sans télé !", a-t-elle avoué.

Une interview à découvrir en intégralité dans le magazine Voici, actuellement en kiosque.