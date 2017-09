Élodie Gossuin, Hapsatou Sy... Le tapis rouge glamour de Danse avec les stars 8

Le 14 octobre prochain, TF1 donnera le coup d'envoi de Danse avec les stars 8. Les téléspectateurs verront s'affronter dix personnalités sur le parquet face aux membres du jury Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot et son partenaire dans la comédie musicale (annulée récemment) Saturday Night Fever Nicolas Archambault, dans laquelle il incarnait Tony Manero.

À cette occasion, la première chaîne organisait la conférence de presse du célèbre concours de danse. On a ainsi pu découvrir officiellement les couples de l'émission. On sait désormais qu'Élodie Gossuin dansera donc avec Christian Millette. Joy Esther fera équipe avec le nouveau danseur Anthony Colette, Augustin Galiana avec Candice Pascal, Vincent Cerutti avec Katrina Patchett, Tatiana Silva avec Christophe Licata, Arielle Dombasle avec Maxime Dereymez, Camille Lacourt avec Hajiba Fahmy et Hapsatou Sy avec Jordan Mouillerac. Enfin, l'ancien candidat de The Voice Kids Lenni-Kim partage l'aventure avec Marie Denigot.

Tous se sont mis sur leur 31 afin de briller sur le tapis rouge de l'événement comme vous pouvez le découvrir dans notre diaporama. La chroniqueuse des Terriens du dimanche (C8) a opté pour une combinaison courte bordeaux tandis que Tatiana Silva et Arielle Dombasle en ont préféré une longue rose et bleu. Élodie Gossuin, elle, souhaitait faire crépiter les flashs des photographes dans une petite robe signée Christophe Guillarmé et l'actrice de Nos chers voisins Joy Esther a voulu jouer la transparence avec son haut qui laissait légèrement entrevoir son soutien-gorge.

Du côté des hommes, chemises et jeans ou pantalons à pinces étaient au rendez-vous. On n'oublie pas l'animatrice Sandrine Quétier, rayonnante dans son pantalon en cuir et son haut noir. Face à elle, une Fauve Hautot toujours aussi sublime en crop top blanc, Chris Marques sobre en costume noir aux côtés de Jean-Marc Généreux qui a sorti une veste bleu clair et Nicolas Archambault en chemise et pantalon à pince noir.

Un tapis rouge glamour qu'on vous laisse découvrir sans plus attendre.