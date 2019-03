Élodie Gossuin, rumeur de transsexualité : Confidences 18 ans après le scandale

Après avoir été élue Miss France, Élodie Gossuin participait à Miss Univers en 2001, aux États-Unis. L'actuel président du pays Donald Trump, à l'époque détenteur du concours, avait tenté de disqualifier notre reine de beauté car il la pensait transgenre. En exclusivité au micro de Purepeople.com, l'animatrice de 6ter revient sur cet épisode.

Cette rumeur la disant transsexuelle a été "assez compliquée à vivre" pour Élodie Gossuin. "Je venais d'avoir 20 ans... C'est compliqué psychologiquement quand on est jeune d'avoir suffisamment confiance en soi, de la répartie, d'assumer, d'avoir les armes pour répondre", nous confie la belle blonde de 38 ans.

Au moment des faits, elle a été "beaucoup touchée" parce qu'elle "ne savait pas quoi faire, ni comment". Fort heureusement, Élodie Gossuin a pu compter sur ses compatriotes français pour la défendre. "Ce sont les autres qui m'ont aidée, notamment la presse en France qui est venue à mon secours, tout comme Geneviève de Fontenay", se souvient-elle.

Aujourd'hui, dix-huit ans après, même si elle "cherche toujours à comprendre", elle est passée à autre chose. "J'en rigole beaucoup", déclare-t-elle. Désormais maman de deux paires de jumeaux Jules et Rose (11 ans) ainsi que Joséphine et Léonard (5 ans), Élodie Gossuin, toujours folle amoureuse de son mari Bertrand Lacherie, est une femme comblée et épanouie !

