Élodie Gossuin toujours pas remise de Danse avec les stars : "J'ai perdu 8 kg !"

Élodie Gossuin n'a pas joué les figurantes dans Danse avec les stars 8 sur TF1. Grâce à sa motivation, la maman des jumeaux Jules et Rose (10 ans) puis Joséphine et Léonard (4 ans) s'est hissée jusqu'au Top 4 avant de s'incliner face à Tatiana Silva, Lenni-Kim et face au grand gagnant Agustin Galiana.

Interrogée par Télé Star, l'ex-Miss France et Miss Europe 2001 a admis qu'elle n'était pas encore remise de cette expérience très prenante. "J'ai encore l'impression d'y être... Je n'ai pas eu le temps de me poser pour analyser l'aventure et tirer un bilan. J'ai vécu cette aventure à 300%, sans aucun regret, intensément. (...) J'ai perdu 8 kg le premier mois", a-t-elle confié. Et d'admettre des bienfaits à cette participation côté forme physique : "Faire du sport aussi intensivement m'a fait perdre du poids. Je n'avais pas vraiment le temps de grignoter... Au niveau de la santé et de la forme, ça m'a fait un bien fou !"

En revanche, Élodie Gossuin n'a pas caché que jouer les femmes sexy pour un tango endiablé qui se terminait en strip-tease n'a pas été une mince affaire. "C'était la pire semaine de l'aventure pour moi... Je n'ai pas une once de comédie en moi, je suis trop entière, je ne sais pas jouer. Je suis plutôt 'Reine des neiges' que femme fatale !", a-t-elle assumé.

Une interview à retrouver en intégralité dans Télé Star, actuellement en kiosques.