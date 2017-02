Elsa et Joanne (Les Princes de l'amour 4) droguées ? Elles s'expriment !

Elsa et Joanne vivent un véritable cauchemar.

Les deux candidates Les Princes de l'amour 4 (W9) sont au coeur d'une polémique depuis quelques jours. Deux photos d'elles en train de consommer ce qui semblerait être de la cocaïne font le tour des réseaux sociaux. Face à ces accusations, la petite amie d'Adrien Laurent s'est emparée de son compte Twitter afin de se justifier.

Après avoir précisé que ces images avaient été diffusées dans le but de la détruire, Elsa a assuré que les clichés avaient été mal interprétés : "Avec deux autres prétendantes des Princes de l'amour [Joanne et Eva, NDLR], nous avons regardé Scarface lors d'une soirée. Pour rire, nous avons voulu reproduire cette scène avec du sucre", a-t-elle écrit. Et de préciser : "Je ne me drogue pas et je n'ai jamais touché à une quelconque drogue !"