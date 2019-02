Elsa Lunghini : "J'ai fait des mauvaises rencontres..."

Après des débuts fulgurants dans la chanson durant les années 1980, c'est à la télévision qu'Elsa Lunghini (45 ans) s'est épanouie. Après de nombreux rôles forts pour des téléfilms (dont Parole contre parole qui lui a valu un prix d'interprétation à Luchon l'an dernier), elle a choisi de relever un nouveau défi : le théâtre ! Elle est actuellement à l'affiche de la pièce 2+2 au théâtre Tristan Bernard au côté de Claire Nebout, José Paul et Éric Savin. L'histoire : Deux couples séjournent ensemble à la campagne. Leurs vacances donnent lieu à des révélations intimes et insoupçonnées... Elsa Lunghini revient pour Le Parisien sur ses premiers pas sur les planches, où elle a bien été obligée de dépasser sa crainte d'être face au public, alors même qu'elle a fait de nombreux concerts par le passé. Si elle a franchi le cap, c'est qu'elle a davantage confiance en elle après avoir été très exposée, très jeune.

"Très exposée, donc très méfiante. J'ai fait des mauvaises rencontres aussi, j'ai vécu des déboires professionnels, des procès avec des maisons de disques qui ne voulaient plus de moi", confie Elsa Lunghini au Parisien. A-t-elle, en conséquence, définitivement abandonné tout retour à la chanson ? "Non, mais quand je reviendrai, ce sera comme je le veux, plus jamais dans un gros label", répond-elle. Elle préfère travailler pour le moment deux scénarios de longs métrages et poursuivre l'écriture sur son blog de voyages pour lequel elle fait des photographies.

Qu'il semble loin, le temps où la jeune Elsa se retrouvait plongée dans la surexposition médiatique, dans la musique mais aussi dans le cinéma comme cette année 1992 au Festival de Cannes avec Alain Delon ! Discrète, l'heureuse maman du champion de kickboxing Luigi Kröner a choisi le calme et la sérénité tout en poursuivant sa carrière avec succès.