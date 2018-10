Elsa Zylberstein et Alice David dînent avec Reem Kherici

La M Foundation a profité de la Fashion Week de Paris pour donner son gala caritatif au Pavillon Dauphine, ce lundi 1er octobre. Pour cette troisième édition, l'actrice Elsa Zylberstein s'est glissée avec élégance dans le rôle de marraine le temps d'un dîner.

L'invitée d'honneur de la soirée a pu compter sur la présence de plusieurs personnalités du cinéma et de la musique le temps d'une soirée. Les comédiens Naidra Ayadi, Bruno Solo, Sarah Stern, Karina Testa et Sarah Lelouch étaient de la partie, de même que Mélanie Bernier et Reem Kherici.

Charlotte Gabris a également apporté son soutien à l'association venant en aide aux femmes et enfants en France, au Cambodge, au Rwanda, au Brésil et au Liban. Les fonds récoltés grâce aux ventes aux enchères organisées lors de ce gala parisien iront au profit des projets financés par la M Foundation.