Elton John et Emmanuel Macron à l'Élysée : Fête de la Musique et poignant appel

Après avoir donné un concert électrique à l'AccorHotels Arena de Paris, le 20 juin, dans le cadre de sa tournée d'adieu Farewell Yellow Brick Road, Elton John avait rendez-vous à l'Élysée le 21. Le mythique chanteur a lancé la nouvelle édition de la Fête de la Musique avec le président de la République et a lancé un appel à la lutte contre le sida.

La journée avait commencé de la plus belle des façons pour Sir Elton John (72 ans) puisqu'il avait reçu des mains d'Emmanuel Macron la Légion d'honneur. Qualifié d'"icône" par le président, l'artiste a été décoré en présence d'une vingtaine de proches dont son mari David Furnish et leurs deux enfants Zachary (8 ans) et Elijah (6 ans). Étaient aussi conviés Antoine de Caunes et Luc Barruet, le fondateur du festival Solidays, qui se tient ce week-end près de Paris. "Cet engagement pour la musique et pour la lutte contre le sida, c'est l'histoire de votre vie, cher Elton", a salué le président.

Peu après, l'interprète des tubes Tiny Dancer, Rocket Man, Sorry Seems to Be the Hardest Word, Candle in the Wind ou encore I'm Still Standing, a fait son entrée dans la cour de l'Élysée, main dans la main avec Emmanuel Macron pour le lancement de la Fête de la Musique. Pour l'occasion la cour était ouverte au public (2 000 personnes étaient présentes) et des groupes de musique exclusivement féminins avaient été invitées. On a ainsi pu voir le duo Brigitte ou la chanteuse Iris Gold.

Mais la soirée n'était pas que musicale puisqu'elle a aussi été l'occasion d'un appel à la mobilisation internationale pour accroître les fonds de la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. "Le sida existe toujours, frappe toujours et continue d'avancer. Nous avons donc encore énormément à faire pour continuer à convaincre qu'on doive se protéger, que ce n'est pas une histoire de la génération d'avant mais des jeunes aujourd'hui. J'ai besoin de vous pour sauver 16 millions de vies. J'ai besoin de cette énergie. J'ai besoin de ces indignations (...) partout dans le monde", a-t-il déclaré aux côtés du chanteur font la Fondation a déjà récolté plus de 400 millions de dollars au fil des années.

L'époux de Brigitte Macron a souhaité que la prochaine conférence triennale du Fonds de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, qui se réunira le 10 octobre à Lyon, puisse réunir plus de 13 milliards de dollars pour les trois prochaines années.

Thomas Montet