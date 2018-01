Elton John annonce sa tournée d'adieu à 70 ans !

Elton John avait teasé une grande annonce et il a fini par tenir parole. Ce mercredi 24 janvier, le chanteur britannique de 70 ans a annoncé à ses fans qu'il s'apprête à tirer sa révérence... de la scène.

Après avoir parcouru le monde depuis ses débuts dans la musique, il y a déjà 50 ans, Elton John souhaite lever le pied. Toutefois, le chanteur aux 300 millions de disques vendus compte bien aller à la rencontre de son public un peu partout avec une tournée d'adieu intitulée Farewell Yellow Brick Road. Le top départ sera donné en septembre prochain aux États-Unis et sa tournée durera pas moins de trois ans ! "Ça va être le spectacle le plus mis en scène, le show le plus fantastique que j'ai jamais fait. Je vais quitter la scène avec un grand orchestre", a-t-il dit. Il continuera toutefois d'écrire et de chanter des chansons, a-t-il précisé.

Elton John, à qui l'on doit des tubes comme Your Song, Rocket Man, I'm Still Standing ou encore Candle in the Wind, The bitch is back (un temps adressé à sa défunte maman avant qu'ils ne se réconcilient) et Sad Songs, a déclaré que ses "priorités ont changé" et qu'il veut passer plus de temps avec son mari David Furnish et leurs enfants, Zachary (7 ans) et Elijah (5 ans).

Thomas Montet