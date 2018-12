Émeric et Maëlle (L'amour est dans le pré) : Sortie en amoureux et bain de foule

"Quand je l'ai rencontrée, c'était peut-être un peu trop une évidence", a déclaré le candidat d'ADP. Au coeur de toutes les attentions, le couple a pu se rendre compte ô combien la participation au programme de dating rural attirait les regards. Mais le pépiniériste garde les pieds sur terre et se dit que l'année prochaine, lorsque la nouvelle édition de L'amour est dans le pré sera diffusée, sa vie redeviendra normale. Pas sûr...

En tout cas, cette soirée placée sous le signe de Noël prouve que le couple est plus amoureux que jamais ! "Une soirée féerique qui redonne force et énergie après ces dernières semaines intensives dans les sapins. Merci à la mairie de Morlaix pour cet instant magique et un grand bravo pour les illuminations", a commenté le pépiniériste sur Facebook.