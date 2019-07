Émeric (L'amour est dans le pré 2018) sexy en maillot : la photo qui réchauffe

Emeric n'est pas le seul agriculteur de la saison 13 à avoir profité du soleil le week-end du 14 juillet. Aude aussi s'est rendue à la plage, en compagnie de ses deux enfants Raphaël (5 mois, né de sa relation avec Christopher) et Louanne (née d'une autre idylle). Sur Instagram, l'éleveuse de vaches laitières (en Bretagne). Elle n'a pas manqué de partager un cliché sur lequel on peut découvrir les petits pieds de son fils et un autre où la fillette pose de dos tout en contemplant la mer. L'agricultrice de 38 ans a aussi pris un selfie, avec ses lunettes de soleil vissées sur le nez. Peut-être était-elle en compagnie d'Émeric, car on sait qu'ils sont amis.

Encore une fois, le beau brun semblait en tout cas être sans Maëlle, une situation qui inquiète ses fans. Voilà un petit moment qu'Émeric n'a pas posté de photo en compagnie de la jeune femme qu'il avait rencontrée dans L'amour est dans le pré. Certains se demandent donc s'ils sont toujours en couple.