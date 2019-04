Émilie Broussouloux enceinte de Thomas Hollande : elle dévoile son baby bump

Ce bébé d'Émilie Broussouloux et Thomas Hollande est le premier petit-enfant de l'ancien couple formé par François Hollande et Ségolène Royale – ces derniers sont également les parents de Julien (31 ans), de Clémence (32 ans) et de Flora (26 ans). Le duo est fou de joie. La compagne de l'ex-président de la République, Julie Gayet, est elle aussi enchantée. Elle a d'ailleurs "liké" la photo de l'animatrice.

Il y a quelques jours, Émilie Broussouloux a ouvert son site internet. Elle y met en avant son parcours, ses actualités et ses dernières vidéos et offre ses services pour animer des séminaires, des conférences, des soirées d'entreprises.