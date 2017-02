Émilie Delaunay, 22 ans après la pub Quézac : "Je faisais l'objet de moqueries"

Avec la publicité, il y a des visages que l'on ne peut oublier à force de les voir et les revoir à l'écran. C'est le cas d'Émilie Delaunay. Si son nom ne parle sans doute à personne, le grand public se souvient inévitablement de la bouille de cette jolie gamine qui illustrait, sous la direction de Ridley Scott, les spots télés pour Quézac...

Dans son édition du jeudi 23 février, Le Parisien réalise une page sur les enfants stars des publicités et le journal a remis la main sur Émilie Delaunay. Désormais âgée de 33 ans, la jeune femme, qui n'a pas changé, est revenue sur son enfance, en particulier sur l'époque à laquelle elle est devenue le visage de la marque au célèbre slogan "que s'appellorio Quézac". "J'ai mis du temps à comprendre l'importance de ce qui s'était passé avec cette publicité. Au collège, au début, j'avais 11 ans et je faisais l'objet de moqueries des autres enfants. C'est un peu plus tard que c'est devenu une belle aventure pour moi. J'ai toujours été fière de ce spot", dit-elle.

Émilie Delaunay s'est par la suite lancée dans une carrière de comédienne, faisant des apparitions dans L'Empire du taureau et Georges Mandel sur le petit écran mais elle a aussi joué au théâtre et l'a enseigné à Malakoff. La jeune femme est aujourd'hui scripte mais, surtout, elle est de retour pour Quézac ! En effet, la marque a décidé de la faire revenir à l'écran pour ses nouveaux spots qui seront dévoilés le 11 mars. Elle a tourné la publicité à Sauveterre (Gard) sous la direction d'Emmanuel Grancher et on retrouvera à ses côtés un jeune garçon de 4 ans jouant son fils. Une manière, comme le veut la marque, de faire vivre la légende. "J'ai été étonnée que l'on vienne me chercher vingt-deux ans après, mais c'est merveilleux de poursuivre cette belle histoire", ajoute-t-elle.