Émilie Jolie, le retour : Qu'est devenue la fillette qui a inspiré le conte ?

À partir du 21 octobre, le spectacle musical Émilie Jolie revient pour la quatrième fois sur scène au Comedia à Paris. On le sait depuis peu, c'est la petite Gloria qui a décroché le rôle principal. Révélée dans la première saison de The Voice Kids, elle a depuis grandi au sein des Kids United. À seulement 10 ans, elle décroche un rôle culte... Sous le regard attendri de son créateur, Philippe Chatel.

Émilie à Hollywood

Comme nous l'apprend Le Parisien, mardi 22 août, l'auteur et compositeur du spectacle suit de très près la quatrième incarnation scénique d'Émilie Jolie. Et ce, malgré de "gros problèmes de santé". Et c'est avec émotion qu'il se souvient comment sa propre fille, Émilie Chatel, lui a inspiré le conte musical : "Un jour, en 1979, elle m'a demandé une chanson de lapin. Puis une chanson de hérisson." Ainsi naquit l'histoire de la petite Émilie qui a peur du noir et se réfugie dans un livre où elle rencontre de nombreux animaux et personnages. La vraie Émilie, elle, a bien grandi : "Elle a 40 ans, a vécu aux États-Unis où elle est lectrice de scénarios pour Hollywood, raconte son papa. Et elle est mère depuis deux ans d'une petite fille."

À l'époque, le disque est enregistré par des pointures comme Georges Brassens, Henri Salvador et Françoise Hardy. En 1997, Philippe Chatel enregistre une deuxième version avec Johnny Hallyday, Florent Pagny et le regretté Alain Bashung. Pas moins de 20 000 albums sont encore vendus chaque année. Et maintenant qu'Émilie va rencontrer sur scène un nouveau public, Philippe Chatel rêve de réunir une nouvelle génération d'artistes – comme Vianney, Julien Doré et Thomas Dutronc – pour enregistrer une troisième version du disque.

En octobre, ce sera à la petite Gloria de plonger dans le monde enchanté d'Émilie Jolie : "J'aime les animaux, j'aime vivre l'aventure comme Émilie. C'est comme si c'était moi. Elle est rêveuse, elle est créative, je me dis que j'ai une chance incroyable. Je suis forcément fière, je vais faire la chanson et la comédie donc c'est super", confiait-elle en juillet à RTL.