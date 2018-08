Emilie Nef Naf amincie : Son incroyable avant-après fait jaser la Toile

Si elle est l'heureuse maman de Maëlla (5 ans) et Menzo (3 ans) - fruits de ses anciennes amours avec le footballeur Jérémy Menez -, Emilie Nef Naf s'est battue pour retrouver sa silhouette de jeune fille. Fière du chemin parcouru, la gagnante de Secret Story 3 a publié un montage avant-après très étonnant de sa ligne.

C'est sur son compte Instagram qu'Emilie Nef Naf a dévoilé son évolution en publiant une photo de son corps en 2014 puis en 2018. Quatre ans avant, elle prenait pose dans une robe rouge avec ses kilos de grossesse. Après des heures de sport et un rééquilibrage alimentaire, l'ex-star de la télé-réalité s'est amincie et affiche une taille de guêpe. "Le secret pour avancer c'est de commencer... et grâce à mon expérience et aux 26 kilos que j'ai perdus, j'ai décidé d'aider et de motiver des milliers de femmes comme moi qui se sont oubliées. Aujourd'hui je suis fière d'avoir réalisé la formule naturelle et efficace. Retrouvez @lesecretbyemilienefnaf testez et tout comme moi partagez votre expérience", a-t-elle écrit en légende.

Cet avant-après est rapidement devenu viral sur le réseau social. Nombreuses ont été les réactions des internautes ! Si certains se sont montrés épatés par la transformation d'Emilie Nef Naf, d'autres trouvaient la jeune femme déjà ravissante. "Tu as toujours eu beaucoup de charme mais là, faut avouer que tu es au top de la beauté", "Même avant tu étais jolie", "Tu es jolie mais cela n'importe peu. La seule chose qui compte c'est que tu te sentes bien dans ta peau", "Tu étais canon en 2014 et tu l'es encore aujourd'hui", pouvait-on lire dans les commentaires.