Émilie Nef Naf (Anges 10) séparée de ses enfants : Comment elle s'est organisée

Durant une semaine, Émilie Nef Naf s'est rendue à Los Angeles, pour le tournage des Anges 10 (NRJ12). Mais avant cela, la jeune maman devait impérativement s'organiser par rapport à ses enfants Maëlla (5 ans) et Menzo (3 ans), nés de ses amours passées avec Jérémy Ménez. Fort heureusement, la belle brune de 30 ans a pu compter sur ses proches comme elle l'a confié à Purepeople : "J'ai la chance d'avoir ma mère qui m'a aidée pendant cette semaine. Mon compagnon, les grands-parents du côté du papa aussi. Ils se sont rendus disponibles à tour de rôle."

Une fois sur place, la compagne de Bruno Cerella a eu la chance d'être en contact avec ses enfants : "J'avais quand même le droit à mon téléphone le soir et le matin très tôt. Je demandais toujours à avoir des nouvelles. Il fallait que je sois connectée, sinon ça me rendait malade."

La séparation était donc moins brutale pour Émilie Nef Naf, Maëlla et Menzo. D'autant plus que les deux bambins ont été habitués dès leur plus jeune âge à être parfois temporairement loin de leur maman.

