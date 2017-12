Émilie Nef Naf, folle de Bruno : Sa très belle déclaration d'amour

Émilie Nef Naf est une femme très amoureuse et ne s'en cache pas. La jolie brune séparée de Jérémy Ménez (père de ses deux enfants Maëlla, 5 ans, et Menzo, 3 ans), vit le parfait amour avec un autre sportif, très séduisant, le basketteur Bruno Cerella.

Après avoir dévoilé une photo d'eux en petite tenue lors d'un week-end en amoureux, celle qui a participé à Secret Story 3, a déclaré sa flamme a son homme et pas n'importe comment. Elle a en effet dévoilé un vidéo montage de séquences prises avec lui (dans une piscine, sur la plage, à paris et même dans une voiture), le tout accompagné d'une légende reprenant les paroles d'une chanson de Slimane, Viens on s'aime. "Ils pourront tout nous enlever. Ils pourront bien essayer. De nous monter l'un contre l'autre. À contre sens pour qu'on se vautre. Ils pourront nous raconter. Qu'on a eu tort qu'on s'est trompé. Ils pourront pointer du doigt . Pointer l'amour coupable de quoi. Viens on s'aime... Viens on s'aime. Aller viens on s'aime, on s'en fout. De leurs mots de la bienséance. Viens on s'aime, on s'en fout

De leurs idées, de ce qu'ils pensent. Viens on s'aime, et c'est tout. On fera attention dans une autre vie", a-t-elle notamment écrit.