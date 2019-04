Emily Ratajkowski : Canon à la plage, elle exhibe ses jolies formes

Emily Ratajkowski est une des célébrités les plus sexy de la planète. Elle consolide son statut sur les réseaux sociaux... et à la plage ! La bombe y a profité d'un après-midi détente cette semaine et provoqué un pic des températures, grâce à son charmant maillot de bain.

Mardi 23 avril, Emily Ratajkowski et deux amies se sont retrouvées sur la plage de Malibu. Le mannequin de 27 ans a passé une partie de sa journée à se dorer la pilule au soleil, habillé d'un maillot une pièce de sa marque de vêtements, Inamorata.

Irrésistible dans sa tenue de plage olive, Emily Ratajkowski a naturellement attiré l'attention des locaux et touristes également présents. La jolie brune a ainsi prolongé un numéro de charme entamé sur Instagram : elle y avait célébré Pâques en publiant les images d'un shooting torride pour le magazine LOVE, avec la figuration d'un lapin menotté.