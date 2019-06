Emily Ratajkowski : Critiquée pour ses photos sexy, elle en publie d'autres !

"[Les réseaux sociaux] font partie de la stratégie de marque et c'est drôle parce que quand on pense à de vieux hommes blancs en costumes qui diraient 'oh non, on ne les prend pas au sérieux', on peut se dire qu'on gagne plus d'argent qu'eux !", ajoute la jolie brune récemment vue aux CFDA Awards 2019.

Emily est évidemment le visage de la nouvelle collection d'Inamorata. Elle enchaîne les poses et change de maillots sur une série photo torride d'inspiration années 80.