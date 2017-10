Emma Stone a retrouvé l'amour... et ce n'est pas avec Andrew Garfield

Alerte couple ! Selon la presse américaine, le très sérieux People en tête, Emma Stone a retrouvé l'amour. Et désolés pour les fans de son couple formé avec l'ex-interprète de Spider-Man, elle n'est pas retournée dans les bras d'Andrew Garfield.

En effet, Emma Stone serait depuis plus de trois mois en couple avec Dave McCary. L'homme ne vous dit rien, mais il est auteur de sketchs pour Saturday Night Live, il en réalise même parfois certains. Les deux tourtereaux avaient collaboré ensemble lorsqu'Emma Stone avait été l'invitée principal du célèbre show américain, en décembre 2016. Elle a également fait une apparition remarquée le mois dernier, répondant à l'invitation de Ryan Gosling, son partenaire dans Crazy, Stupid, Love, Gangster Squad et bien sûr La La Land.

Le jeune homme de 32 ans a également réalisé une comédie, Brigsby Bear, dans laquelle jouent de nombreux collaborateurs et humoristes du SNL, dont Andy Samberg. Emma Stone avait pris part à la première en juin, et elle avait été vue repartant avec McCary en voiture, alimentant ainsi des rumeurs de couple à l'horizon.

Il s'agit de la première véritable relation amoureuse de l'actrice oscarisée de 28 ans depuis sa séparation d'Andrew Garfield. Le couple de The Amazing Spider-Man s'était rencontré sur le plateau du blockbuster en 2012, avant de rompre pour de bon en octobre 2015.

On retrouvera bientôt Emma Stone à l'affiche de Battle of the Sexes, une comédie avec Steve Carell réalisée par les auteurs de Little Miss Sunshine.