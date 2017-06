Emmanuel et Brigitte Macron réunis à l'Élysée, le couple célèbre le foot féminin

Ils ont passé une partie du second tour des élections législatives loin l'un de l'autre, Emmanuel Macron commémorant l'appel du 18 juin 1940 au Mont-Valérien, à Suresnes (Hauts-de-Seine), son épouse Brigitte Macron se trouvant chez eux, au Touquet, pour soutenir sa fille Tiphaine qui n'a malheureusement pas été élue. Suppléante de Thibault Guilluy, candidat de La République en marche ! dans la 4e circonscription du Pas-de-Calais, l'avocate de 30 ans n'a pas réussi à s'imposer face au maire de la ville Daniel Fasquelle, candidat LR et député sortant, qu'elle avait pourtant battu au premier tour avec Thibault Guilluy.

Installés depuis plus d'un mois au palais de l'Élysée, succédant à François Hollande, Emmanuel et Brigitte Macron enchaînent les visites officielles. Le football féminin était à l'honneur le 20 juin lorsque le président de la République de 39 ans et la première dame de 64 ans ont reçu les joueuses de l'Olympique lyonnais, victorieuses en Ligue des champions le 22 avril dernier face à l'équipe du PSG, ainsi que le président du club, Jean-Michel Aulas.

Alors que l'on sait qu'Emmanuel Macron est un passionné de ballon et un fidèle supporter de l'Olympique de Marseille, c'est avec beaucoup d'admiration qu'il a accueilli les Lyonnaises à l'Élysée en compagnie du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, contraint d'abandonner la mairie de Lyon et la présidence de la métropole lyonnaise après son entrée au gouvernement, mais aussi de la ministre des Sports Laura Flessel. Le chef de l'État a ainsi salué une "équipe extraordinaire" qui est "un exemple", rapporte l'AFP. L'Élysée, "c'est un lieu qui doit fêter les victoires et la France est un pays de victoires, de conquêtes et d'optimisme. On l'avait peut-être un peu oublié", a également lancé le président de la République dans les jardins du palais présidentiel devant les footballeuses vêtues de leur maillot.

Emmanuel Macron et sa femme ont tous deux été gâtés puisque le chef de l'État s'est vu offrir un maillot de l'OL et la première dame un foulard coloré qu'elle a tenu à porter malgré la canicule qui règne sur la capitale. Élégante dans un slim jean brut et un maxi-blazer ivoire, chaussée de talons, Brigitte Macron continue d'apporter un souffle de modernité à l'Élysée, tout comme Emmanuel Macron qui accorde une place essentielle aux femmes, équivalente à celle des hommes. "Au féminin comme au masculin, le sport doit être une école de citoyenneté. À vous d'ouvrir une voie et une voie responsable", a-t-il posté sur Twitter à l'issue de sa rencontre avec les joueuses de l'OL.