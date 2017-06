Emmanuel Macron : Président détendu au Stade de France, qui vibre pour les Bleus

La France et l'Angleterre n'ont pas fait que se défier mardi 13 juin, les deux pays ont également beaucoup partagé. Alors que les Bleus de Didier Deschamps affrontaient les Three Lions de Gareth Southgate sur la pelouse du Stade de France dans le cadre d'une rencontre amicale, le président de la République Emmanuel Macron et son homologue britannique, la Première ministre Theresa May, faisaient partie du public, tout comme le ministre français de l'Intérieur Gérard Collomb.

Passionné de sport et plus particulièrement de football, c'est avec beaucoup d'intérêt que le chef de l'État a suivi la prestation des joueurs tricolores victorieux. L'Équipe de France s'est imposée 3-2 grâce aux buts des jeunes Samuel Umtiti, de Djibril Sidibé et Ousmane Dembélé, et ce malgré l'expulsion de Raphaël Varane. Détendu dans la tribune présidentielle de l'immense arène parisienne, Emmanuel Macron a vibré pour les Bleus, osant même participer à l'une des nombreuses olas lancées dans le stade. Debout, les bras en l'air, l'époux de Brigitte Macron (absente hier soir) s'est laissé emporter par la ferveur collective, tout comme Theresa May, mais aussi l'ancienne Miss France Laury Thilleman, inséparable de son compagnon Juan Arbelaez.

L'ambiance était bien plus studieuse et sérieuse quelques heures plus tôt lorsqu'Emmanuel Macron recevait la Première ministre britannique à l'Élysée. En grande difficulté au Royaume-Uni après son franc revers aux élections législatives, à l'inverse du président français dont le mouvement En marche ! s'est largement imposé lors du premier tour du 11 juin, Theresa May s'est montrée complice avec son homologue français. Depuis les jardins du palais, où était organisée la conférence de presse, Emmanuel Macron a annoncé un "plan d'action" avec Londres pour lutter contre le terrorisme. L'Angleterre a récemment été le théâtre de deux attaques terroristes à quelques jours d'intervalle, d'abord à Manchester après le concert d'Ariana Grande, puis à Londres. "Je veux redire combien nous avons été avec vous touchés, blessés parce que ce sont à chaque fois des attaques contre la jeunesse", a témoigné avec émotion Emmanuel Macron.