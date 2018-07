Emmanuel-Philibert de Savoie : En convalescence après une opération chirurgicale

Quelques heures avant son opération, le papa des princesses Vittoria (14 ans) et Luisa (bientôt 12 ans) avait posté une vidéo où il évoquait son état de santé. "Merci à tous pour vos messages. Je me suis cassé le tendon d'Achille et je me fais opérer lundi... Mais mon moral est toujours au top", avait-il prévenu. On lui souhaite un prompt rétablissement !