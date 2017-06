Emmanuelle Béart et Karin Viard, divines, font parler leur Aura pour Mugler

Pour le lancement international de son nouveau parfum, Aura, la maison Mugler a vu les choses en grand. Jeudi 15 juin, la célèbre institution prenait ses quartiers dans le luxueux écrin de l'hôtel Salomon de Rothschild. Un cadre on ne peut plus parfait pour dévoiler son dernier-né, une eau de parfum pour femme sublimée par un flacon en forme de coeur couleur émeraude orné d'un M métallique.

Parmi les invités, les deux complices Emmanuelle Béart et Karin Viard. Avant la présentation de Sandrine Groslier (présidente du Clarins Fragrance Group) et le DJ set endiablé de l'excellent Feder, les deux comédiennes se sont adonnées, comme tous les autres convives de la soirée, à un parcours sensoriel et surtout visuel dans les salons de l'hôtel particulier. Au programme, un impressionnant mapping projeté sur les murs d'un escalier, suivi d'une projection de visuels aériens avant que se dévoile le spectaculaire écrin d'Aura. L'expérience s'est terminée par la découverte de la fragrance : "une invitation à se reconnecter à sa nature profonde et à laisser éclater toute sa féminité, son aura", explique Mugler pour définir son produit, une flagrance végétale et féline, rafraîchissante et vibrante. Dans un autre salon était proposée une démonstration en réalité virtuelle, une autre manière de découvrir les visuels sauvages et verts d'Aura.

On a également croisé Sylvie Testud, Alexandra Golovanoff, la belle Mareva Galanter ou encore Fauve Hautot. Julia Flabat (Les Anges 4) a affiché son baby bump au côté de son chéri Eddy Pappeoo (Friends Trip 3), sous les yeux de la blogueuse Kenza Sadoun, son petit ami Matthieu et Elsa Wolinski. Étaient aussi de la partie la pétillante animatrice Cyrielle Joelle, la blogueuse Kefilwe Mabote, la divine Ophélie Duvillard et l'ex-petit ami d'EnjoyPhoenix, Wartek, Alexandre Kara (directeur de l'information de France Télévisions) et bien sûr Olivier Courtin-Clarins (président du directoire de Clarins), accompagné de sa fille Jenna.

Une bonne partie de ces people s'est ensuite retrouvée sur le dancefloor pour se déhancher aux sons des tubes et autres remix du génialissime Feder, ultime invité de luxe de cette soirée parfaite.