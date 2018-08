Emmanuelle Béart, sa fille Nelly mariée : Le tendre message d'une maman fière

Elle ne pouvait être que comblée. Vendredi 24 août 2018, Nelly Auteuil s'est mariée à Saint-Rémy-de-Provence avec Lucas Veil, 24 ans, fils de l'actuelle ministre de la Santé Agnès Buzyn et de Pierre-François Veil, lui-même fils cadet de la regrettée Simone Veil. Samedi 25 août, Emmanuelle Béart a félicité sa fille de 26 ans (fruit de son idylle avec Daniel Auteuil de 1984 à 1994) sur Instagram, 24 heures après la grande cérémonie suivie d'une fête au domaine de la Fabrique à Jaujac.

Emmanuelle Béart et Daniel Auteuil ont ainsi assisté au mariage de leur fille. Selon La Provence, La mariée, ravissante dans une robe très simple d'inspiration champêtre, est arrivée en Mercedes-Benz 250 SL, une voiture de collection décapotable de couleur crème, peu avant 17h. Quarante minutes plus tard, le maire Hervé Chérubini accomplissait son oeuvre et unissait le jeune couple devant près de 200 proches. Après la traditionnelle séance de photos, la ministre Agnès Buzyn s'est éclipsée en catimini avec son époux Yves Lévy. Dave, grand ami de Daniel Auteuil, était de la partie, tout comme Michaël Cohen, l'ex-compagnon d'Emmanuelle et père de leur fils adopté en 2009, Surifel. Enfin, Frédéric, l'actuel amoureux de l'actrice de Manon des Sources, était aussi présent.

Sur Instagram, c'est en anglais et en légende d'une photo où Nelly apparaît de dos, son voile de mariée cachant délicatement sa nuque, qu'Emmanuelle Béart a partagé son bonheur. "Oh ma toute petite, prends soin de toi... Lulu nana pour toujours", écrit l'actrice de 55 ans, qui elle a notamment depuis reçu les félicitations d'Axelle Laffont et de Farida Khelfa.