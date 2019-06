EnjoyPhoenix : Pilule et grossesse, la youtubeuse s'emmêle et se fait tacler !

Alors qu'elle publiait surtout des vidéos de tuto maquillage et de haul shopping, EnjoyPhoenix a fait prendre à sa chaîne YouTube une nouvelle tournure. Réponse aux rumeurs, son combat contre l'acné ou encore son rapport à la sexualité, Marie Lopez de son vrai nom se livre un peu plus. Dans une récente vidéo publiée samedi 22 juin 2019, elle fait un lien étrange entre pilule et grossesse...

EnjoyPhoenix assure ainsi qu'en prenant une pilule en discontinu – à savoir un cachet pendant vingt et un jours puis une semaine d'arrêt avant la reprise du cycle –, "sachez que pendant cette semaine où vous avez vos règles et où vous ne prenez pas la pilule, vous avez quand même des risques de tomber enceinte". Une affirmation totalement fausse.

Anne Gompel, gynécologue et professeure à l'université Paris-Descartes, apporte quelques explications auprès de l'AFP. "Une femme reste couverte par la contraception même pendant la période d'arrêt normalement prévue (une semaine ou quatre jours selon la pilule", assure-t-elle.

Plusieurs internautes ont notifié cette erreur à EnjoyPhoenix en commentaires de la vidéo en question ainsi que sur ses réseaux sociaux. Pour l'heure, la jeune femme arrivée jusqu'en demi-finale de Danse avec les stars (TF1) n'a pas réagi.