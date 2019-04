EnjoyPhoenix : Quand elle était "emmerdée" par des "abrutis" dans les transports

La youtubeuse EnjoyPhoenix, Marie Lopez de son vrai nom, a longtemps dû éviter les transports en commun.

Dans sa dernière vidéo consacrée à ses vols en avion (vols qui lui sont reprochés par des internautes au regard de son engagement pour l'écologie), la jeune femme de 24 ans a désiré montrer comment limiter son impact environnemental lorsqu'il s'agit de se déplacer. Ainsi, quand elle a évoqué ses déplacements personnels du quotidien, Marie Lopez – qui a une voiture – a révélé : "J'ai eu tendance, à un certain moment de ma vie, à prendre plus ma voiture que les transports en commun parce que je me sentais plus en sécurité."

Et EnjoyPhoenix de se faire plus concrète sur des expériences traumatisantes qui l'ont menée à préférer sa voiture : "Il y a eu un moment pour moi où ce n'était plus possible de prendre les transports en commun, ça devenait très compliqué. Je me faisais suivre, je me faisais emmerder dans le métro parce que les gens me reconnaissaient de mes vidéos. Il y avait des gens sympa qui voulaient juste prendre des photos et parler mais t'avais aussi des abrutis qui viennent et qui hurlent 'EnjoyPhoenix !', qui te suivent en courant et qui rigolent quand tu passes... Donc pour moi ça commençait à devenir compliqué, je ne prenais les transports que quand j'étais avec d'autres personnes."

Heureusement, la jolie influenceuse, qui assume aujourd'hui ses imperfections, assure que ce temps est révolu. "La transition est en train de se refaire dans l'autre sens et c'est cool parce que c'était vraiment chiant de prendre ma voiture au quotidien. Les transports en commun, c'est plus rapide, c'est plus écolo, c'est juste que moi je m'étais fait une petite fixette...", a-t-elle conclu.