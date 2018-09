Énora Malagré a avorté deux fois : "J'ai connu l'enfer"

À l'occasion de la Journée mondiale pour le droit à l'avortement, Énora Malagré (38 ans) a partagé un témoignage poignant sur son site La WTF ce vendredi 28 septembre 2018. L'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) a révélé avoir avorté à deux reprises.

"Il ne se passe pas un jour sans que j'imagine ces deux potentiels enfants, moi qui aujourd'hui hurle de tristesse contre ces entrailles qui ne veulent plus me faire ce cadeau, rongées par cette saloperie d'endométriose. Il ne se passe pas un jour, où, seule devant ma glace je ne me sens pas triste", a commencé Énora Malagré, qui avait révélé en février 2017 sur le plateau de TPMP (C8) être atteinte d'endométriose.

Lors de son premier avortement, Énora Malagré avait "à peine" 20 ans. "Je suis tombée enceinte de mon amoureux de l'époque. Il avait mon âge, je le connaissais à peine. Nous n'étions pas prêts, je n'en avais pas envie. Et je n'ai pas à être jugée pour cela", a-t-elle expliqué. L'animatrice a affirmé avoir choisi la méthode médicamenteuse : "Ça s'est bien passé. J'ai eu mal mais n'ai pas souffert de complications."

Lors de son deuxième avortement, Énora Malagré était bien plus âgée. Si elle était en couple et dans une situation confortable, la complice de Cyril Hanouna ne se sentait pas prête à fonder une famille avec son compagnon de l'époque. "L'homme avec qui je partageais ma vie faisait un métier instable. Il n'était pas souvent là et je sentais que ce n'était pas le père que j'aurais voulu pour mon enfant. L'avenir m'a donné raison, a-t-elle assuré. Et puis de mon côté, c'était le début d'une vie professionnelle que j'attendais depuis longtemps. Ça décollait enfin, ce n'était pas le moment."

Une fois à l'hôpital, Énora Malagré a vécu l'enfer et la solitude : "Le salaud de gynéco a fait exprès de me faire écouter le coeur qui bat... (pour bien me faire culpabiliser). Une fois ravagée par la honte, ils m'ont mise dans la chambre d'une femme enceinte." Son corps a ensuite "très mal réagi" à la méthode médicamenteuse. "Les douleurs ont été violentes et je me suis évanouie dans la salle de bains de la chambre d'hôpital au moment où je devais expulser la cellule de mon corps", a-t-elle raconté. C'est à ce moment-là qu'elle a assisté à la scène la plus épouvantable de toute son existence : "Alors que j'étais étendue sur le sol, à demi-réveillée, une infirmière s'est approchée de moi et m'a glissé à l'oreille : 'Ça t'apprendra.' Je ne l'oublierai jamais. Elle m'a laissée sur le sol, a enjambé mon corps meurtri et est retournée s'occuper des femmes plus acceptables."

Énora Malagré a réussi à surmonter cette épreuve difficile qui l'a rendue plus forte. La belle blonde est fière de ses décisions : "J'insiste : malgré ma difficulté aujourd'hui à être mère, je ne regrette pas une seconde mes choix !" Pour conclure, elle a invité les femmes à être "épanouies" et de "bonnes mères potentielles au bon moment".