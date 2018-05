Énora Malagré : Ce détail sanglant qui a gâché un rapport sexuel...

Énora Malagré, bien décidée à dédramatiser certains problèmes de la vie des femmes, a décidé de prendre la parole sur le portail WTF, Women Trend Family, qu'elle a lancé avec son amie Justine Fraïoli il y a quelques semaines. Ce 28 mai 2018, elle y a par exemple évoqué sans détour son "ras le bol" d'avoir ses règles... et a même raconté un épisode très gênant de sa vie intime.

En effet, après avoir évoqué la gifle qu'elle a reçue de la part de sa maman en revenant de l'école le jour de ses premières à règles, puis tous les cas de figures qui peuvent gâcher la vie des femmes pendant ces périodes, Énora Malagré – qui est par ailleurs atteinte d'endométriose – a révélé un événement assez traumatisant de sa vie... Le jour où ses menstruations sont survenues alors qu'elle s'apprêtait à avoir un rapport sexuel avec un garçon qui lui plaisait beaucoup.

"Au lit, avec un amoureux que j'aime beaucoup (il est bien peigné et sent Dior Homme), je suis envahie par le plaisir. Mais à son regard plus bas, je me rends compte que ce sont ses draps qui sont envahis par ces satanées menstruations. Plein de moi, partout dans son lit ! Il réagit mal, il est écoeuré et je sens qu'il veut me foutre dehors mais il se contrôle", s'est notamment souvenue l'ex-chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8). Et d'ajouter avec à-propos : "Cela dit, un mec qui réagit comme ça, c'est un gros con, les filles, fuyez !"

Aujourd'hui, Énora Malagré en a donc ras le bol et veut aider toutes les femmes à "décomplexer"."J'ai mes règles ? Eh bien, je vous emmerde ! Je tends mon tampon fièrement, partout, comme une statue de la Liberté. Ayons la force de dédramatiser tout ça. Aidons nos filles et nos petites soeurs à acheter des serviettes hygiéniques sans rougir. On a nos règles, c'est la nature, ça veut dire que notre corps fonctionne. Parlons-en dans les milieux scolaires, ne laissons pas nos petites louloutes désinformées et honteuses et aidons nos mères, souvent pudiques, à libérer la parole !", a-t-elle conclu.