Énora Malagré célibataire et bientôt maman : "L'été sera chaud !"

Samedi 19 mai 2018, Énora Malagré était l'invitée de Thierry Ardisson dans Salut les terriens ! (C8). L'occasion pour elle de revenir sur son départ de Touche pas à mon poste (C8), d'évoquer ses projets professionnels... et personnels ! Adoption, vie amoureuse... La jolie blonde s'est livrée sans tabou.

D'après l'homme en noir, Énora Malagré serait en couple avec un certain Vincent. Une information que la principale intéressée tient à rectifier : "Pas du tout, c'était avant lui !" Loin de s'arrêter là, l'ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna confie qu'elle est "partie en courant".

Mais alors si elle n'est plus avec cet homme prénommé Vincent, où en est-elle côté amour ? "En ce moment, on est dans un désert de Gobi, lance-t-elle très franchement. C'est voulu et assumé parce que trop de travail." Toutefois, l'animatrice de 37 ans pourrait prochainement débloquer du temps, comme elle le laisse entendre. "L'été arrive et l'été sera chaud me concernant parce que du coup, là, je me sens seule. Ça suffit !", conclut-elle sur le sujet.

Si son avenir amoureux semble incertain, Énora Malagré sait qu'elle ne finira pas ses jours seule. En effet, la jeune femme s'apprête à adopter un enfant, "un petit Marocain". "J'ai lancé le processus il y a un an et demi. C'est long, ça prend du temps", déclare-t-elle. Rappelons que celle qui a récemment lancé La WTF (Women Trend Family), un média féminin, souffre d'endométriose, une maladie gynécologique entraînant de fortes douleurs et des problèmes de fertilité. Après plusieurs fausses couches, elle se décide à passer le cap de l'adoption...