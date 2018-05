Énora Malagré critiquée dans TPMP : Elle règle ses comptes !

Énora Malagré ne mâche jamais ses mots... Soit ça passe, soit ça casse ! Les chroniqueurs de Touche pas à mon poste ne diront pas le contraire. Après avoir affirmé sur le plateau de Salut les Terriens qu'ils étaient "payés à ne rien faire", la jolie blonde a déclenché la colère de certains membres de l'équipe de Cyril Hanouna. Sans langue de bois, elle a répondu à leurs vives critiques sur les réseaux sociaux.

Si Benjamin Castaldi a tenu à défendre Énora Malagré, ce n'est pas le cas d'Isabelle Morini-Bosc : "Grassement payés à ne rien foutre ? Non. Je ne suis pas d'accord ! Je déteste le truc global de dire 'tous, ils ne foutent rien', ce n'est pas vrai." De son côté, Christine Kelly a trouvé que l'ex-chroniqueuse de TPMP crachait dans la soupe. Gilles Verdez, quant à lui, a été vexé par les propos de la jeune femme de 37 ans : "Ce n'est pas bien de dire ça ! Effectivement, c'est cracher dans la soupe. Je trouve que c'est méchant, c'est un peu envieux. J'ai été blessé, je l'ai très mal vécu. En plus, c'est faux, on peut travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Mais, on bosse quand même." Bernard Montiel, Jean-Luc Lemoine, Valérie Bénaïm et Nabilla n'ont pas non plus validé les propos d'Énora Malagré.