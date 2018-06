Énora Malagré dans Danse avec les stars 9 ? Sa réponse à la rumeur !

Depuis qu'elle a quitté il y a un an Touche pas à mon poste (C8) où elle officiait en tant que chroniqueuse, Énora Malagré n'a jamais caché qu'elle avait plusieurs projets en tête. Rejoindre le casting de la saison 9 de Danse avec les stars en faisait partie. Après cette révélation, les spéculations autour de sa participation sont allées bon train. Lundi 25 juin 2018, la jolie blonde s'est enfin exprimée sur le sujet et a répondu à la question que tout le monde se pose : sera-t-elle ou non dans l'émission de danse de TF1 ?

"Vu tous les messages privés que j'ai reçus ce week-end, je vous écris que j'ai bien reçu une proposition adorable de @DALS_TF1 mais je joue au théâtre du gymnase à partir du 3 octobre + la @La__WTF + un autre projet. J'ai donc dû décliner. Merci @TF1 ! Bisous les amis, bon lundi", a-t-elle déclaré sur son compte Twitter. Plusieurs internautes se sont montrés déçus de la décision d'Énora Malagré. "Dommage, tu aurais été une superbe danseuse", pouvait-on notamment lire parmi les commentaires.