Énora Malagré dans TPMP : "L'émission a fait de moi une feignasse"

Ce 23 avril 2018, Énora Malagré fait son grand retour dans Touche pas à mon poste sur C8 un an après son départ.

L'ex-chroniqueuse de 37 ans viendra, en tant qu'invitée, évoquer sa nouvelle vie loin de l'émission médias menée par son ami Cyril Hanouna et son retour au journalisme. En effet, la jolie blonde lance actuellement un site internet intitulé WTF pour Women Trend Family, un média digital qu'elle décrit comme "féminin, gratuit, un peu engagé et drôle parfois".

Interrogée par nos confrères du Parisien, Énora Malagré a expliqué au sujet de ce retour aux sources : "Cela ne se voyait peut-être pas mais j'ai toujours été journaliste ! Après sept ans de chroniques qui ont fait de moi une feignasse, j'écris, je tourne, je monte et je prépare tout moi-même, avec mon amie Justine Fraïoli. Je suis contente de rentrer de Jordanie, où j'ai rencontré une tribu assez mal en point. D'un coup, je me sens utile. Je me sens Bernard Kouchner."

Et l'ex-star de TPMP de commenter à propos de son départ qui fait encore parler un an plus tard : "J'étais un personnage qui s'est éloigné de celle que je suis vraiment. Je me suis caricaturée. (...) La notoriété est agréable mais il faut éviter le moment où ça devient destructeur. J'étais en train d'avoir la grosse tête. Loin de toute hystérie télévisuelle, je suis ravie de retourner au charbon avec humilité en espérant que ce projet va plaire. Il me ressemble tellement."

Une interview à retrouver en intégralité dans Le Parisien, en kiosques ce 23 avril 2018.