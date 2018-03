Énora Malagré, son départ de TPMP : "Je me suis trouvée un peu ridicule..."

Près d'un an après son départ de Touche pas à mon poste sur C8, Énora Malagré a accepté de revenir sur sa décision de quitter le show médias lors d'un entretien avec Laurent Argelier pour Télé Loisirs.

Lors de son Interview sans filtre, a jolie blonde de 47 ans a commenté : "Je suis hyper fière d'avoir participé à cette émission qui est une émission qui marche toujours aussi bien et qui est formidable. Après, moi, je sais pas si j'ai été tout à fait maligne. Je sais pas si j'ai été très stratège. J'étais trop brute de décoffrage. À un moment, ça te fait sortir du lot mais à un moment donné, tu te caricatures toi-même aussi un peu. J'ai un peu glissé. Vers la fin, je me suis trouvée un peu ridicule. Je trouvais que je gueulais pour gueuler. Je trouvais que j'étais un peu contradictoire. C'était un peu curieux."

Puis, lorsqu'il a été question d'évoquer la relève de l'émission avec la jolie Agathe Auproux notamment, Énora Malagré a répondu : "Je la trouve très épargnée et je comprends. Je la trouve brillante. Elle est très armée, elle a le total contrôle de cette image. Elle sait exactement ce qu'elle doit faire. (...) Les gosses qui sont arrivés, tous plus brillants les uns que les autres, savent très bien ce qu'ils font, pourquoi ils sont là, quelle carte jouer. Et Agathe, elle assure un max !"

Voilà qui devrait faire plaisir à la principale intéressée...