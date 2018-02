Enora Malagré : Son ex Cut Killer rétablit la vérité sur leur couple...

Cut Killer a décidé de mettre les points sur les "i".

Invité de Jordan De Luxe dans Tout peut arriver sur Voltage, le célèbre DJ de 46 ans a exceptionnellement accepté de parler d'Enora Malagré, son ex-petite amie, qui avait évoqué à quelques reprises leur histoire d'amour dans Touche pas à mon poste sur C8 lorsqu'elle était encore autour de la table. Il tient à le dire, leur idylle n'a pas du tout duré des années et des années comme on peut le lire ici et là... et comme la principale intéressée l'a laissé entendre.

"On n'est resté ensemble que deux ans, on n'est pas resté ensemble douze ans !, signale-t-il. La télé fait que les gens disent 'des années' mais en fait c'était que deux ans, pas douze ! (...) Il faut savoir qu'Enora elle travaillait à Nova, je l'ai connue à la fin de Nova et pas dans TPMP." Et d'ajouter, quand on lui fait remarquer qu'il n'a pas l'air d'aimer le sujet : "Il est très bien le sujet mais à chaque fois on me casse les c******, 'Pourquoi tu dis pas ?', j'en ai rien à foutre ! (...) Il y a eu tellement de phases, ça a été relayé dans tous les sens mais j'en ai rien à foutre !"

