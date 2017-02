Énora Malagré tacle violemment Matthieu Delormeau : "On ne peut plus te blairer"

Entre deux vannes bien costaudes, Énora Malagré et Matthieu Delormeau s'écharpent régulièrement dans Touche pas à mon poste sur C8. Mardi 7 février, la Bretonne a d'ailleurs une nouvelle fois attaqué son collègue.

Lors d'une séquence pendant laquelle les chroniqueurs étaient invités à présenter leurs excuses, l'animatrice du Van sur CStar a lâché : "J'ai fait partie des gens qui ont largement oeuvré pour que Matthieu Delormeau se sente bien dans cette équipe et qu'il soit chaleureusement accueilli. Aujourd'hui, c'est devenu un monstre. (...) Tu es devenu complètement incontrôlable, tu as un boulard pas possible... On ne peut plus te blairer." Un tacle assez violent, toutefois lancé avec le sourire. Mais dans toute blague, n'y a-t-il pas un semblant de vérité ?

Pas plus tard qu'il y a une semaine, alors qu'un débat sur le sexisme de l'émission Chasseurs d'appart (M6) avait lieu sur le plateau de TPMP, les deux collègues s'étaient déjà écharpés. Matthieu Delormeau avait même déclaré à Énora Malagré : "Je t'adore, mais on ne s'entend jamais."

Alors, y-a-t-il vraiment de l'eau dans le gaz entre ces deux-là ?