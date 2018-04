Éric (L'amour est dans le pré) papa : Il en dit plus sur sa fille Victoire

Éric a endossé le plus beau des rôles, celui de papa. L'agriculteur de la 11e saison de L'amour est dans le pré (en 2016) a accueilli sa fille Victoire le 26 mars dernier. Elle pesait 2,920 kilos pour 48 centimètres comme nous l'apprenait Le Journal de Saône-et-Loire. Pour la première fois, l'agriculteur de 52 ans s'est confié sur sa paternité.

Lors de son interview pour nos confrères de Télé Loisirs, Éric a confié que, pour le moment, sa princesse était avec sa maman, dans le Sud. Il a eu l'occasion de rester quatre jours à la maternité avec les deux femmes de sa vie mais il a été contraint de retourner sur son exploitation (en Bourgogne) pour le travail.

"Sa fille de 12 ans doit finir son année scolaire, elle est en 5e. Elles devraient arriver chez moi au mois de juin", a-t-il répondu après qu'on lui a demandé quand sa compagne s'installerait définitivement chez lui. Et de préciser à propos de sa récente paternité : "Avoir un bébé, ça change la vie ! Et puis, tout le monde me dit que ma fille me ressemble bien. Elle a l'air très calme, elle fait déjà ses nuits ! Elle prend un biberon vers 23h le soir et se réveille vers 8h le lendemain..." Pour l'heure, les heureux parents n'ont pas pour projet de se marier. Éric a toutefois admis qu'ils en parlaient.

Le 5 février 2018, dans l'émission Que sont-ils devenus ? (M6), Éric évoquait sont idylle née quelques mois après l'émission : "J'ai trouvé la personne que je cherchais. Je l'ai contactée au téléphone pendant longtemps et on avait déjà des sentiments avant de se voir. Et concernant son enfant, il avait confié à Télé Loisirs, avant sa naissance : "C'est une petite fille. On aurait préféré un fils, mais je suis quand même fou de joie. Cet enfant, on le voulait, ce n'est pas un accident ! (...) On a déjà commencé à changer des tapisseries, à rénover des chambres. Pour celle de notre bébé, on va faire un agrandissement. L'étape suivante, ce sera le mariage. On en parle. Mais bon, il y a déjà pas mal d'autres choses à organiser avant. Je vivais seul, voilà que je vais me retrouver avec une famille nombreuse !"