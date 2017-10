Éric Monier : Le directeur de la rédaction de LCI accusé d'harcèlement sexuel

Un déjeuner à l'origine de la plainte

D'après les informations de nos confrères de BuzzFeed News, la journaliste était à l'époque en CDD chez France 2 lorsqu'elle accepte un déjeuner avec Éric Monier. "La discussion a très vite dérapé sur sa vie sexuelle", confie Anne Saurat-Dubois. Et, au cours du rendez-vous, il finit par révéler que "son type, c'est les blondes de 25 ans". La journaliste est "extrêmement mal à l'aise" et en vient même à trembler. Et, de là, Éric Monier lui fait "une proposition ferme". Proposition qu'elle refuse à plusieurs reprises durant ce déjeuner. Énervé, il en serait alors venu aux menaces, assurant à Anne Saurat-Dubois qu'il ferait de sa vie "un enfer" si elle n'acceptait pas ses avances.

Estomaquée, la jeune femme finit par se confier à certains de ses collègues. En racontant son déjeuner, elle se rend compte qu'Éric Monier a une certaine réputation au bureau. "Tout le monde sait qu'il ne faut pas déjeuner seule avec lui", lui lance-t-on. Anne Saurat-Dubois n'est pas la seule à avoir eu affaire à lui : au moins douze femmes seraient également victimes. Contactées par BuzzFeed News, elles acceptent de briser le silence sous couvert d'anonymat. Toutes évoquent un comportement dérangeant et un "regard graveleux". Certaines le qualifient même de "gros dégueulasse"...

Éric Monier "connaît" Anne Saurat-Dubois

Contacté par nos confrères, Éric Monier ne souhaite faire "aucun commentaire" au sujet de la plainte déposée par Anne Saurat-Dubois. "Je connais la personne que vous évoquez, oui, en effet, mais je ne suis pas au courant de ce que vous me dites, du tout", assure-t-il. Quant aux autres témoignages, il confie "ne pas savoir" de quoi il s'agit. "J'aimerais connaître la réalité de cette plainte et puis on en reparle le cas échéant", lance-t-il. Aujourd'hui, Éric Monier est directeur de la rédaction de LCI. Et il semblerait que son comportement ait bien changé depuis ses années à France 2. En effet, plusieurs journalistes de la chaîne d'information affirment n'avoir jamais été témoin d'actes ou propos déplacés de sa part.